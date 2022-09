“Talent of Civitanova”,

Vessicchio presidente della giuria

EVENTO - Venerdì e sabato le serate di premiazione della prima edizione del concorso, 26 i finalisti in gara

27 Settembre 2022 - Ore 14:46 - caricamento letture

Sarà Beppe Vessicchio in qualità di presidente della giuria, ad annunciare il nome del vincitore di “Toc Talent of Civitanova”, prima edizione del talent made in Civitanova. Ventisei gli artisti finalisti che si esibiranno venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 21 al teatro Rossini. Il concorso è una novità ideata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’azienda Teatri di Civitanova.

Non mancheranno le sorprese all’evento civitanovese, a cominciare dalla giuria composta, oltre che dal maestro Vessicchio presente alla serata finale, da Dario Salvatori, co-direttore artistico, Amedeo e Guenda Goria, che dedicherà un particolare omaggio all’indimenticabile compositore Ezio Bosso. Tanti gli ospiti di onore spiccano Piero Romitelli, affermato autore e cantante civitanovese, che porterà sul palco successi da lui firmati per star di fama mondiale come Eros Ramazzotti, e Patrizia Cirulli che canterà, in anteprima nazionale sul palco del teatro Rossini, brani del suo nuovo album “Le poesie di Eduardo De Filippo in musica”, progetto ambizioso con cui l’interprete ha musicato i versi del grande artista napoletano.

Nel corso delle serate, presentate da Paolo Notari, saranno consegnati agli artisti riconoscimenti speciali come il “premio consorzio Marche spettacolo”, il “premio Astral Music”, la casa di produzione musicale organizzatrice del festival di San Marino che consente al vincitore di partecipare all’Eurovision, e il “premio Sulvic”, consegnato dai figli di Vittorio Sulpizi e Mario Vico, storici scopritori di giovani talenti, tra cui Adriano Celentano, negli anni ’60. I principali protagonisti saranno comunque i ventisei artisti, nello specifico attori, comici, ballerini e cantanti, questi ultimi accompagnati “live” da un’orchestra musicale presente sul palco. L’ingresso alle serate del festival sarà gratuito.

