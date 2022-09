Palazzina studenti e anziani,

nuovi spazi per Acli e over 65

CIVITANOVA - Concessi per 4 anni rinnovabili i locali destinati a corsi di formazione e per progetti dell'Ats legati all'autonomia di vita dei non autosufficienti e disabili

Rendere utili e funzionali, anche in un’ottica di turismo sociale, alcuni locali pubblici inutilizzati. E’ quanto deciso dal Comune di Civitanova, con delibera di giunta, in merito alla residenza per studenti e anziani di via Nelson Mandela. Una parte è stata assegnata alle Acli, ente di formazione sociale e professionale e l’altra a progetti di autonomia degli anziani non autosufficienti.

Il tutto nel rispetto dell’ iniziale destinazione d’uso dell’immobile (studenti ed anziani ultrasessantacinquenni). Gli spazi concessi alle Acli per un periodo di 4 anni rinnovabili, saranno destinati alla residenzialità di studenti, corsisti ed anziani e per lo svolgimento di corsi di formazione erogati dall’ente. In questo periodo le Acli possono organizzare e coordinare parte dei locali concedendoli gratuitamente solo ad enti del terzo settore, associazioni culturali, imprese sociali o comunque ad enti senza fine di lucro, previo assenso dell’amministrazione comunale.

Tre piani dello stabile invece sono stati destinati alla realizzazione di interventi relativi all’ autonomia degli anziani non autosufficienti e per percorsi di autonomia per persone con disabilità inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Comune di Civitanova come capofila dell’Ats 14. Attualmente, l’immobile disposto su tre piani, ospita la farmacia comunale, la sede della protezione civile, l’Università di Camerino, Cluana dog e Unitelma.

