Lavori in viale Terme Santa Lucia,

cambia la viabilità

«Consigliati percorsi alternativi»

TOLENTINO - Ordinanza della polizia locale in vigore da mercoledì 28 settembre

Lavori di riqualificazione e nuovo manto stradale in viale terme di Santa Lucia, da mercoledì sarà modificata la viabilità. «Dopo essere stata rinviata a causa delle condizioni meteo avverse – scrive il Comune – da mercoledì 28 settembre verrà applicata la modifica temporanea alla circolazione nel tratto di strada viale Terme di Santa Lucia dall’intersezione con viale Bruno Buozzi (rotatoria) km 0,00 fino al termine del centro abitato km 0,550 per lavori di rifacimento manto stradale, fino al 7 novembre 2022 e comunque fino al compimento dei lavori. Il Comando di Polizia Locale ha emesso una ordinanza con la quale viene istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri lungo la strada viale Terme di Santa Lucia, dall’intersezione con viale Bruno Buozzi (rotatoria) km 0,00 fino al termine del centro abitato km 0,550, per rifacimento manto stradale dalle 7 del 28 settembre fino alle 20 del 7 novembre e comunque fino al termine dei lavori, nonché al completo ripristino della sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità, a seconda delle varie fasi di avanzamento dei lavori. Probabilmente potranno verificarsi code e difficoltà nella circolazione stradale per cui si consigliano percorsi alternativi per raggiungere San Severino o nel senso di marcia inverso Tolentino, come ad esempio la strada di contrada San Giuseppe».

Per eseguire l’intervento, la ditta incaricata necessita di occupare porzione del suolo pubblico con area di cantiere e mezzi d’opera e si rende necessaria la modifica della viabilità ordinaria per permettere l’esecuzione dei lavori stessi

