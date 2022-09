A Treia il primo Pump Truck

della provincia di Macerata

INAUGURATA a San Lorenzo la pista modulare che, sorgendo in prossimità della stazione cicloturistica, risponde alle esigenze di allenamento di atleti di diverse discipline

27 Settembre 2022 - Ore 13:02 - caricamento letture

Taglio del nastro a San Lorenzo di Treia per il primo pump track della provincia: la pista modulare che, sorgendo in prossimità della stazione cicloturistica, risponde alle esigenze di allenamento di atleti di diverse discipline, stimolando la coordinazione, l’equilibrio e permettendo di compiere un lavoro altamente aerobico.

Un turismo nuovo e sostenibile, con l’obiettivo di diventare vettore strategico per lo sviluppo del turismo nel suo complesso e del territorio comunale nel quale si inserisce. Si tratta di un percorso a blocchi costituito da dossi, compressioni e paraboliche, specifico per mountain bike. Una struttura adatta sia ai principianti che ai bikers più esperti per mettersi alla prova e migliorare le doti tecniche di guida. Presenti a San Lorenzo di Treia il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli e il presidente della Federciclismo Marche Lino Secchi insieme all’amministrazione comunale di Treia, alla cooperativa TerrAttiva e all’associazione sportiva Muddy Bike Team. La nuova pump track è stata realizzata attraverso il bando nazionale “Fermenti in Comune”.

