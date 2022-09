Dopo 49 anni chiude il bar Casciotti

«Vi salutiamo con una bella festa» (Foto)

SARNANO - I fratelli Basilio, Alfredo e Donella hanno accolto per l'ultima sera i clienti nello storico bar di piazza della Libertà. «I motivi della chiusura? Due di noi sono già in pensione, ma anche l'aumento delle bollette, 35 euro al giorno in pratica che se ne vanno così, non ti fanno davvero venire la voglia di continuare»

di Marco Cencioni

Un’anziana inciampa sul gradino di ingresso al bar e cade a terra. Il barista la guarda e le chiede: “Scusi signora, le pare questo il modo di entrare?”. No, non è una barzelletta. E’ solo uno dei tanti aneddoti che raccontano lo spirito e l’ironia di un personaggio, Basilio Casciotti, 70 anni a dicembre, uno dei titolari del Bar Casciotti in piazza della Libertà a Sarnano. Un’attività che, oggi, è rimasta aperta per l’ultima volta, per l’ultima domenica.

Da domani, infatti, lo storico locale gestito dai fratelli Casciotti, Basilio, Alfredo e Donella, chiude dopo 49 anni. Il motivo? «Mio fratello è già in pensione, io ci sono appena andato. E’ semplice, è finita. Oggi è giusto concludere con una bella festa per salutare tutti», dice Alfredo, che il primo dicembre compirà 67 anni, che con Basilio ha mandato avanti il bar. Due caratteri diametralmente opposti ma che insieme hanno sempre funzionato.

«Sì ma anche l’aumento delle bollette, 35 euro al giorno in pratica che se ne vanno così, non ti fanno davvero venire la voglia di continuare», sottolinea Basilio. «E’ stato un bel viaggio, che è giunto al termine. Ringrazio quelli che sono qui stasera e tutti i nostri clienti, in generale», precisa commossa Donella, 57 anni, la sorella minore che non ha mai fatto mancare loro quel supporto necessario per andare avanti. Tre fratelli diversi ma uguali, che hanno passato la vita in quel locale che stasera è stato quello che ha sempre rappresentato: un pezzo della piazza di un paese per generazioni e generazioni di sarnanesi. “Ti aspetto da Basilio” o “ci vediamo da Alfredo”, frasi che ogni cittadino ha almeno pronunciato una volta nella sua vita. Gli ultimi cocktail di una vita dietro al bancone li stanno servendo ora. Hanno preparato gli stuzzichini per l’aperitivo insieme alle classiche “du’ patate e du’ nocelle” e regalato a tutti un altro momento indimenticabile.

