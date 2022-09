Spaccio di coca al bar,

il 46enne fa scena muta

CIVITANOVA - Mirko Di Chiara, di Corridonia, è comparso oggi in tribunale per la convalida. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma

Spaccio di cocaina in un bar, arresto convalidato e obbligo di firma per il 46enne Mirko Di Chiara finito in manette giovedì a Civitanova. Oggi si è svolta l’udienza davanti al giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Tutto parte da un controllo effettuato dalla Guardia di finanza in un bar del centro di Civitanova. Un uomo è stato trovato con una dose di cocaina (0,40 grammi). La dose gli era stata ceduta, al prezzo di 20 euro, da Di Chiara.

L’uomo era stato perquisito e addosso aveva altre 9 dosi di cocaina (in totale 2,9 grammi) e 2.630 euro in contanti. La perquisizione si era poi sportata a casa dell’uomo, a Corridonia, dove erano stati trovati anche 8,8 grammi di hashish, sostanza da taglio (3 grammi) e bilancini di precisione. Il 46enne era stato arrestato. Oggi la convalida. Il 46enne, difeso dall’avvocato Massimo Pistelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il 46enne (dopo l’arresto si trovava ai domiciliari). Il legale dell’arresto ha chiesto un termine a difesa e l’udienza è stata rinviata al 19 ottobre.

(Gian. Gin.)

