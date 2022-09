Festa per i 102 anni di Renato Germani:

Cavaliere della Repubblica sotto Aldo Moro

MOGLIANO - Il traguardo è stato celebrato nella casa di riposo Santa Colomba. L'uomo, classe 1920, è stato anche presidente de "La Rondinella" a Corridonia

Papa Giovanni Paolo II, Alberto Sordi, Federico Fellini, Franca Valeri, Charles Bukowski. Sono tutti nati nel 1920, così come Renato Germani. Nella giornata di ieri, nella casa di riposo “Santa Colomba”, il Comune di Mogliano ha festeggiato 102 anni del distinto Cavaliere della Repubblica le cui radici affondando nei territori di Mogliano e Pausula, oggi conosciuta come Corridonia.

Renato Germani consegue il diploma di licenza industriale proprio a Corridonia, per poi risultare vincitore del concorso nelle Ferrovie dello Stato a 18 anni, svolgendo 6 mesi di servizio a Cortona e 5 mesi a Spoleto. Segue per lui la chiamata alle armi, per cui trascorre tre anni e mezzo al Ministero della Guerra a Roma nella centrale telegrafica. Dopo l’8 settembre del 1943 torna a Mogliano e, successivamente, con l’arrivo delle truppe alleate alcuni ufficiali inglesi gli affidano la gestione del teatro Apollo, dove si occupa della gestione del cinema e organizza feste danzanti per sette mesi. Dopo essere stato quindi impiegato alle Ferrovie di Cortona-Spoleto, ha svolto l’incarico di sub agente dell’Assicurazione Tirrena, è stato gestore del Teatro Apollo, contabile della ditta “Mobili Craia” di Corridonia, si è occupato anche di allevamento di polli ed è stato socio di ditte di borse e cestelli in vimini, così come socio della ditta “Deposito di combustibili di riscaldamento”. Infine ha gestito per alcuni anni anche un negozio di mobili. Tra gli incarichi, nomine e onorificenze, Germani è stato presidente dell’associazione “La Rondinella” a Corridonia, segretario del Pri per venti anni, assessore ai Servizi sociali del Comune di Mogliano, fondatore del Centro sociale Anziani, segretario di Lega Cisl per cinque mandati, componente del Consiglio regionale Cisl per quattro mandati, è stato insignito della medaglia d’oro alla mostra dell’Artigianato a Roma e ha ricevuto premi e attestati di partecipazione a mostre estere come quella a Klagenturt-Dusseldorf. Di grande rilievo è la sua nomina a Cavaliere della Repubblica a firma Segni-Moro, così come l’onorificenza ricevuta al teatro Apollo a cura dell’allora sindaco Flavio Zura. Il signor Germani ha anche trascorso la propria vita dedicandosi a vari hobby, tra i quali l’orchestrina Poko-Mok di Mogliano (sax e tenore), la recitazione a Mogliano nello spettacolo “La volata” e a Corridonia per la rappresentazione “Frate Lupo”. L’Amministrazione comunale augura a Renato di continuare a vivere appieno la sua vita e di festeggiare molti altri compleanni circondato dall’affetto dei suoi cari.

