Promozione della lettura,

convegno fra medici ed esperti

CIVITANOVA - Il 1 ottobre una giornata dedicata alle buone pratiche di valorizzazione della lettura e della musica in collaborazione con Nati per leggere e Nati per la musica al teatro Cecchetti

21 Settembre 2022 - Ore 13:08 - caricamento letture

A Civitanova il meeting Nati per leggere e Nati per la musica. Una giornata dedicata al mondo della lettura per l’infanzia e l’approccio ai primi suoni. La biblioteca comunale “Silvio Zavatti”, in collaborazione con Comune, associazione Nati per leggere e Nati per la musica, provincia di Macerata e sezione Marche associazione italiana biblioteche organizzano il 1 ottobre dalle 9 alle 17 nel teatro Cecchetti un evento dedicato al mondo dei più piccoli. Un programma densissimo di incontri e approfondimenti: tra i temi affrontati la promozione della lettura e della musica condivisa in famiglia fin da piccoli come intervento di salute pubblica tanto più significativo se proposti precocemente e i progetti i racconti e le esperienze realizzate. Tra i relatori Lucia Tubaldi referente pediatri Acp (associazione culturale pediatri) della provincia di Macerata, Elena Carrano coordinatrice provinciale e referente regionale Nati per leggere, Laura Olimpi pediatra, Luisa Lopez, dirigente medico di neuropsichiatria infantile, Marco Morbidoni responsabile dell’unità operativa epidemiologia, Nicoletta Bacco bibliotecaria che spiegherà il ruolo delle biblioteche nella promozione alla lettura. Alla fine del primo blocco di interventi ci sarà un tavolo di confronto per l’implementazione delle linee guida per la promozione delle buone pratiche nel percorso 0-6 anni in modo integrato a tutti i servizi. Nel pomeriggio le esperienze e il racconto di progetti realizzati: interverranno Elisabetta Lippolis specializzata in lettura e letteratura 0-18, Lucia Brusciano logopedista, Mirella Buccioni coordinatrice ostetrica dell’ospedale di Civitanova, Simona Carassai bibliotecaria della Zavatti e Cinzia Bonifazi, Paola Medico, Carla Machella volontaria Npl e NpM. Durante la mattinata in biblioteca le volontarie accoglieranno genitori, bambine e bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA