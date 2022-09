Scuole ancora chiuse, appello dell’Usr:

«Mettete a disposizione

tablet, traffico dati e materiale»

ALLUVIONE - E' l'invito alla solidarietà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche dal direttore Marco Ugo Filisetti per permettere agli studenti dei Comuni alluvionati di seguire le lezioni anche in dad. Ieri a Castelleone di Suasa il dg dell'Ufficio scolastico regionale ha partecipato alla cerimonia della 'benedizione degli zainetti'

19 Settembre 2022

A Senigallia e nei Comuni più colpiti dall’alluvione, come Ostra e Barbara, sono ancora chiuse le scuole per i danni subiti in aule, laboratori e palestre ma anche per la difficoltà nel ripristinare i trasporti e riattivare in sicurezza la viabilità per raggiungere i diversi plessi. Nell’ottica dell’emergenza l’Ufficio scolastico regionale ha invitato in una nota i dirigenti delle istituzioni scolastiche coinvolte ad assumere, nell’ambito dell’autonomia didattica e funzionale loro attribuita, «ogni azione utile a garantire il diritto all’ Istruzione di tutti gli studenti, favorendo anche il rapporto educativo relazionale con il gruppo classe e i docenti. – si legge in una nota dell’Usr Marche – Si richiama tra l’altro l’attenzione sull’opportunità di ricorrere all’utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare per gli alunni impossibilitati a raggiungere la propria scuola in presenza. Di qui anche l’appello alla solidarietà tra le istituzioni scolastiche in modo che, anche in rete tra loro, mettano a disposizione, ad esempio, apparecchiature informatiche e piani traffico dati oltre che di materiale didattico e di cancelleria». Ci sarà la possibilità di attivare la dad, quindi, e viene chiesto il sostegno un po’ di tutte le scuole a mettere a disposizione tablet o pc ma anche connessione internet e quaderni, penne e matite all’occorrenza.

Nei giorni scorsi il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti ha svolto una ricognizione negli istituti scolastici dei territori alluvionati per incontrare i dirigenti scolastici e gli amministratori dei Comuni colpiti dal nubifragio e rappresentare la vicinanza dell’amministrazione a tutta la comunità scolastica, oltre a portare la solidarietà del ministro Patrizio Bianchi, impegnato in un convegno all’Onu. Filisetti ha infatti visitato sabato mattina il Campus di Senigallia, il complesso scolastico della città che ha subito numerosi danni dal nubifragio, rendendo in particolare omaggio a Noemi Bartolucci, la studentessa diciassettenne del Liceo “Perticari” rimasta vittima dell’alluvione. All’Istituto comprensivo di Ostra si è confrontato con i dirigenti scolastici e i sindaci di Ostra, Barbara, Serra de’ Conti, Corinaldo, Ostra Vetere e Castelleone di Suasa. A Castelleone è poi tornato anche ieri, su invito del sindaco, per incontrare la locale comunità scolastica, partecipando tra l’altro alla tradizionale cerimonia della “benedizione degli zainetti”, «un segno per ricordare ad alunni, genitori e insegnanti che lo studio, la scuola, l’istruzione rappresentano un bene da tutelare» conclude il comunicato dell’Usr Marche.

