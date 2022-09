Inps, Confartigianato incontra

il nuovo direttore provinciale

MACERATA - Il segretario Giorgio Menichelli a colloquio con Marco Mancini

Primo incontro conoscitivo tra il nuovo direttore della provincia di Macerata dell’Inps Marco Mancini, e Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Un colloquio cordiale e costruttivo, andato in scena nella sede generale dell’associazione a Macerata, nel corso del quale è stata ribadita l’importanza di tenere sempre attivi rapporti di cooperazione tra i due enti.

Il segretario generale di Confartigianato Giorgio Menichelli ringrazia, a nome di tutta l’associazione, il direttore Mancini «per la sua disponibilità a questo primo appuntamento con un tavolo di confronto diretto che consolida i rapporti tra la nostra associazione e l’Ente pubblico. È fondamentale garantire un servizio di qualità all’utente finale e a tutta la comunità. Confartigianato e Inps sono per natura dei soggetti facilitatori capaci di implementare la fruibilità delle varie prestazioni da parte del pubblico, e verso questo obiettivo continueremo a lavorare costantemente».

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di programmare percorsi formativi e informativi per gli operatori di Confartigianato sui servizi dell’Inps e altri tavoli tecnici per analizzare i vari percorsi di digitalizzazione che l’ente sta introducendo, nell’ottica di una profonda trasformazione volta a migliorare i servizi per l’utente. Oltre alla Segreteria di Confartigianato, presenti all’appuntamento anche i responsabili del Patronato Inapa Paolo Bartolini, del servizio Consulenza al lavoro Paolo Zengarini e Stefania Sperandini e del servizio Pratiche Telematiche Cristina Contigiani.

