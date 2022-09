“From Hollywood

to Corridonia”,

ospite Alex Wurman

LA MOSTRA personale di Silvio Natali verrà inaugurata lunedi 19 settembre alle 21 alla Palazzina Liberty in piazza della Vittoria

18 Settembre 2022

«Corridonia si appresta a vivere uno di quegli eventi che rimarranno nella storia della città: “From Hollywood to Corridonia”». Con queste parole l’assessore alla Cultura Massimo Cesca presenta l’iniziativa in programma lunedi 19 settembre alle 21 alla Palazzina Liberty in piazza della Vittoria di Corridonia, dove verrà inaugurata la mostra personale di Silvio Natali con la partecipazione ed esibizione alle tastiere di Alex Wurman. Il musicista e compositore americano, autore di celebri colonne sonore di film di grande successo e importanti serie televisive, verrà appositamente dall’America per rendere omaggio all’artista corridoniano. Silvio Natali è ricordato come medico che si è dedicato alla professione con passione e sempre cercando di andare incontro alle esigenze delle persone, ma negli ultimi anni si è affermato in Italia e in molte altre nazioni per il suo talento artistico. «Autore di opere senza tempo, con uno stile unico ha incantato tutti i visitatori nelle tante mostre realizzate in importanti gallerie internazionali sempre affermando con orgoglio le sue origini – conclude Massimo Cesca -. Un onore per tutti i corridoniani ed un arricchimento culturale per tutta la regione poter ospitare in città un evento di questa rilevanza». Anche per questo Silvio Natali, giovedì sera al Teatro Velluti, ha ricevuto la civica benemerenza cittadina.

