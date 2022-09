Occupano un appartamento: due arresti

CIVITANOVA - I carabinieri hanno ricevuto la telefonata del vicino che ha segnalato che qualcuno si era introdotto nella casa accanto. Sono due tunisini, clandestini, saranno espulsi

17 Settembre 2022 - Ore 14:24 - caricamento letture

Occupano una casa in via IV Novembre, a Civitanova: arrestati due tunisini. I carabinieri della Compagnia di Civitanova (ad operare il Nucleo operativo e radiomobile) hanno svolto controlli in città che hanno portato agli arresti. Poco dopo mezzanotte una persona ha segnalato ai carabinieri il fatto che due giovani stranieri tentavano di entrare in un appartamento accanto al suo. I militari sono andati a controllare (in supporto anche una pattuglia della polizia). Quando sono arrivati hanno trovato segni di effrazione sulla porta finestra della casa. Militari e agenti sono entrati per fare un sopralluogo. In una camera da letto, chiusa a chiave, hanno trovato due tunisini, irregolari in Italia e senza documenti. I due sono stati accompagnati in caserma, perquisiti (avevano un arnese da scasso, un grammo circa di hashish e 570 euro, ritenuti provento di attività illecita). Sono stati poi fotosegnalati per poterli identificare e alla fine arrestati per violazione di domicilio e denunciati per possesso di droga e arnesi da scasso. Su disposizione del procuratore facente funzione Claudio Rastrelli, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dei carabinieri. Questa mattina al tribunale di Macerata si è svolta la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l’immediata espulsione di entrambi i tunisini.

