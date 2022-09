Porto Recanati,

il luogotenente Bastianelli

guida la delegazione di spiaggia

CAMBIO della guardia questa mattina alla presenza dei comandanti De Carolis e Ritucci

16 Settembre 2022 - Ore 16:07 - caricamento letture

Cambio della guardia alla delegazione di Spiaggia di Porto Recanati che sarà guidata dal luogotenente Sauro Bastianelli.

Questa mattina il direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto di Ancona Donato De Carolis accompagnato dal comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Ylenia Ritucci, hanno salutato il comandante uscente Salvatore Riccardi, trasferito nella Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ed il subentrante luogotenente Sauro Bastianelli proveniente dalla Direzione marittima di Ancona – Reparto Navale. Il maresciallo Riccardi è giunto alla delegazione di spiaggia di Porto Recanati nel settembre 2018, dove nei quattro anni di comando, è stato intensamente coinvolto nelle molteplici attività legate alle aree demaniali marittime, alla vigilanza e tutela delle risorse ittiche e risorse ambientali. Il luogotenente Sebastianelli, che assumerà l’incarico dell’Ufficio dal 19 settembre, nel corso della sua trentennale carriera è stato impiegato in diverse attività di soccorso a salvaguardia della vita umana in mare, al comando delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Il direttore marittimo e il capo del Circondario marittimo, hanno espresso ringraziamenti per l’operato svolto in questi anni dal maresciallo Riccardi, augurando al nuovo comandante Sebastianelli un proficuo lavoro, auspicando che l’impronta lasciata dal predecessore possa continuare con la stessa determinazione e professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA