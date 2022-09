Contributi alle famiglie

per i canoni di locazione:

aperto il bando a Recanati

LA DOMANDA va presentata entro il 21 ottobre

16 Settembre 2022

Il Comune di Recanati ha aperto il bando per la concessione dei contributi alle famiglie della città che sostengono un canone di locazione eccessivamente oneroso per l’anno 2022, rispetto alle proprie capacità economiche. La quota del fondo di sostegno per la concessione di contributi integrativi a favore degli inquilini che alloggiano in locazione è di circa 8mila euro. «Mettiamo in campo ogni strumento possibile per sostenere famiglie che hanno difficoltà a far fronte alle spese connesse alla quotidianità – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Con questo bando nel 2021 siamo riusciti a dare un po’ di sollievo a circa 70 nuclei familiari». Il contributo attribuito viene calcolato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’entità viene calcolata in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed il contributo viene erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

«Conosciamo le difficoltà in cui versano alcune nostre famiglie – ha affermato l’assessora alle Politiche Sociali, Paola Nicolini – Accanto al contributo, che è una forma di sostegno che tampona problematiche economiche perché non degenerino, è importante sapere che l’ufficio servizi sociali accompagna le persone a poter meglio progettare le proprie energie e capacità». Per presentare la richiesta di contributo sono necessari i seguenti requisiti: contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di civile abitazione che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con residenza anagrafica nel Comune di Recanati; cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche; valore Isee 2022 con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante nei seguenti valori: fascia A valore Isee non superiore ad euro 6.085,43; fascia B valore Isee non superiore ad euro 12.170,86. Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è pari ad euro 560,00, al netto degli oneri accessori. Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, per i nuclei familiari che hanno le seguenti caratteristiche: con persone ultrasessantacinquenni; con portatore di handicap o un disabile; con un numero maggiore di 5 componenti; con un solo genitore e uno o più figli a carico; in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per inadempienza contrattuale. La domanda va presentata entro il 21/10/2022, va redatta su appositi moduli presenti sul sito del Comune di Recanati e può essere spedita tramite mail all’indirizzo municipio@comune.recanati.mc.it o tramite PEC a comune.recanati@emarche.it o consegnata a mano all’ufficio anagrafe del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali, la Dott.ssa Martina Palmieri al Tel. 071-7587205 e via e-mail: martina.palmieri@comune.recanati.mc.it

