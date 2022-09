Macerata Softball ad un passo dalla A1,

l’ultimo ostacolo è l’Itas Mutua Rovigo

PLAYOFF PROMOZIONE - Si partirà in trasferta sabato con le prime due gare (si giocherà al meglio delle cinque partite)

15 Settembre 2022

Macerata softball si giocherà per il secondo anno consecutivo i play off per la promozione in A1. La semifinale disputata sabato 10 sul diamante amico di via Cioci ha visto prevalere le ragazze sul Sacco Legnano.

Le due formazioni si presentano in gara 3 con una vittoria a testa nelle due precedenti sfide di semifinale. La squadra di casa parte bene, segnando 5 punti nei primi quattro inning e lasciando le rivali a bocca asciutta. La Sacco Legnano reagisce e al quinto inning realizza 6 punti portando la partita sul provvisorio 6-5. Un vantaggio che durerà poco, infatti Macerata pareggia i conti nel sesto inning e grazie al punto segnato nella parte bassa del settimo inning vince la gara (6-7) e porta il risultato provvisorio della serie sul 2-1.

Gara 4 avrà poco da dire. Bastano tre inning alla squadra marchigiana per mettere in cassaforte il risultato (0-9). Due punti realizzati al primo inning, cinque al secondo e altri due al terzo e una prestazione difensiva praticamente impeccabile regalano una meritata finale promozione, per quello che si è visto durante tutto l’arco della stagione, al Macerata Softball. Tutto pronto, dunque, per la sfida che decreterà quale sarà la formazione a conquistare un posto in A1 softball per la stagione 2023. Si partirà sabato 17 settembre con le prime due gare (si giocherà al meglio delle cinque gare) sul campo dell’Itas Mutua Rovigo.

