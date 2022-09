Incidente sul lavoro alla Fincantieri:

schiacciato da una lastra da 500 chili,

operaio sottoposto a due interventi

ANCONA - Ricoverato a Torrette, le sue condizioni rimangono gravi e la prognosi è riservata. L'operaio, F. C., 51enne di Polverigi, ha riportato fratture agli arti e al bacino. Domani altra giornata di scioperi

14 Settembre 2022 - Ore 21:08 - caricamento letture

di Alberto Bignami

Dramma sul lavoro questa mattina alle 9 quando all’interno dello stabilimento di cantieristica nautica della Fincantieri, un operaio saldatore di 51 anni, F. C., di Polverigi, è rimasto schiacciato da una lastra pesante circa 500 chili.

L’uomo è stato letteralmente travolto, dal collo fino ai piedi, rimanendo così schiacciato e compresso da un pannello di 4 metri per 4, con 2 centimetri di spessore, che stava provvedendo a saldare per accoppiarlo ad un’altra lastra, facendo così un’unica parete. L’incidente sul lavoro è accaduto all’interno del capanno di assemblaggio delle navi.

Qualcosa però è accaduto e la pesante lastra è piombata sopra all’uomo, procurandogli una serie di lesioni e fratture agli arti e al bacino, facendolo rimanere incosciente.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118.

L’uomo è stato liberato dal pannello e, dopo essere stato trattato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Da qui, il trasferimento in Ortopedia e quindi in sala operatoria.

Sarebbero due gli interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto nella giornata. Le équipe mediche hanno fatto tutto il possibile. Le condizioni dell’operaio sembrerebbero essere leggermente migliorate ma i medici si riservano comunque la prognosi.

Al momento, stando a indiscrezioni, sarebbero escluse lesioni agli organi interni e alla colonna vertebrale. Nonostante ciò, il quadro clinico continua a rimanere grave seppur amici e colleghi abbiano tirato un minimo respiro di sollievo, con la speranza che le condizioni possano migliorare fino al punto da poterlo giudicare con certezza fuori pericolo.

Intanto la procura ha disposto accertamenti, effettuati nella giornata di oggi dall’autorità giudiziaria all’interno della Fincantieri, per capire cosa sia accaduto ovvero la modalità con la quale il pannello era fissato prima che venisse saldato. Comprendere dunque la causa esatta per la quale è caduto finendo poi per schiacciare l’uomo.

Intanto, anche per la giornata di domani, sono stati proclamati scioperi dai sindacati e sono stati estesi a tutti i cantieri e stabilimenti del Gruppo Fincantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA