Travolto da una lastra di 500 chili,

gravissimo operaio portuale

INCIDENTE sul lavoro al porto di Ancona. L'uomo, un 51enne di Polverigi, è ricoverato in condizioni critiche. La rsu di Fincantieri ha dichiarato subito sciopero, dalle 10 di oggi fino alle 22

14 Settembre 2022 - Ore 13:31 - caricamento letture

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nei cantieri navali al porto. Un saldatore italiano di 51 anni di Polverigi, che stava lavorando nei pressi del capanno di assemblaggio delle navi, è stato travolto da una lastra del peso di circa 500 chilogrammi, che gli è caduta addosso, schiacciandogli il torace. E’ accaduto intorno alle 9.

L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il Nue 112. Sul posto sono intervenute a sirene spiegate l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica di Ancona Soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono risultate fin da subito molto serie, a seguito del trauma da schiacciamento che gli ha procurato diverse lesioni.

Trattato sul posto, una volta che il quadro clinico si è stabilizzato in modo tale da permettere il trasporto in ospedale, l’operaio è stato trasferito d’urgenza con un codice rosso avanzato al pronto soccorso per essere immediatamente spostato in sala emergenza. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. La prognosi è riservata. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia.

La Rsu di Fincantieri (Fiom, Fim e Uilm) ha dichiarato subito sciopero, dalle 10 di oggi fino alle 22. Lo hanno annunciato il segretario provinciale Fiom Cgil Tiziano Beldomenico, e il segretario generale Cgil Ancona Marco Bastianelli dopo l’incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Fincantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA