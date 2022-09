Travolto da un’auto durante i lavori,

dipendente della Provincia a Torrette

CORRIDONIA - L'investimento nella zona dell'ippodromo. L'uomo, un 56enne di Mogliano, è stato soccorso in eliambulanza. Stava regolando il traffico nel tratto dove era in corso lo sfalcio dell'erba quando una vettura condotta da un anziano di 86 anni l'ha centrato. L'automobilista ha dichiarato di non averlo visto

Investito mentre sta regolando il traffico, un 56enne dipendente della Provincia a Torrette. E’ successo poco dopo le 8,30 a Corridonia nella zona dell’ippodromo. Nel tratto della Provinciale 34 erano in corso dei lavori per il taglio dell’erba ai lati della carreggiata. L’uomo, residente a Mogliano, stava regolando il traffico con la paletta. La segnaletica per avvertire gli automobilisti era piazzata correttamente e ben visibile.

All’improvviso, però, il 56enne è stato centrato da un’auto. Alla guida c’era un 86enne, che ha poi dichiarato di non averlo visto per niente. Tanto che sull’asfalto non ci sono segni di frenata. Il dipendente della Provincia è stato quindi scaraventato a terra. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia locale di Corridonia e gli ispettori dello Spsal (il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur). Viste le condizioni del 56enne, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato nel piazzale dell’ippodromo e l’uomo è stato trasferito ad Ancona. L’auto è stata sequestrata.

