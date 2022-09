“Teologia, religioni

e diritto internazionale”

SAN GINESIO - Il Centro studi dedicato ad Alberico Gentili organizza la XX Giornata Gentiliana. L'appuntamento è per il 16 e 17 settembre all'auditorium Sant’Agostino

11 Settembre 2022 - Ore 12:29 - caricamento letture

Il Centro internazionale di studi gentiliani di San Ginesio organizza nei giorni 16 e 17 settembre la XX Giornata Gentiliana su “Teologia, religioni e diritto internazionale: Alberico Gentili ieri e oggi”.

Un momento di riflessione interdisciplinare ispirato dall’opera del grande giurista e ideologo Alberico Gentili, nato a San Ginesio nel 1552, fondatore del diritto internazionale moderno e Regius Professor nell’Università di Oxford. Anche in questa edizione gli storici del diritto, gli studiosi del pensiero politico e gli esperti di diritto internazionale provenienti da varie Università italiane e straniere rifletteranno su un tema di straordinaria attualità che fa sorgere molte domande: quanto è stato importante il fattore religioso nella costruzione del moderno diritto internazionale? Può esso ispirarne la visione in un determinato momento storico? La religione è tornata a giocare un ruolo rilevante nelle relazioni internazionali? E in quali modi? E’ oggi un pericoloso fattore di interferenza per il diritto internazionale o può invece contribuire al suo sviluppo? Quanto contano le convinzioni religiose dei giudici, di diversa nazionalità e background culturale, che operano nelle Corti internazionali?

Al Convegno interverranno come relatori Alberto Clerici (Università Niccolò Cusano), Vincenzo Lavenia (Università di Bologna), Giovanni Minnucci (Università di Siena), Luca Scuccimarra (Sapienza Università di Roma), Alessandro Colombo (Università di Milano Statale), Freya Baetens (Università di Oxford), Beatrice Bonafé (Sapienza Università di Roma), Paolo Palchetti (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Luigi Lacchè (Presidente del Cisg – Università di Macerata). Il Convegno – che sarà aperto dai saluti delle autorità – si svolgerà all’auditorium Sant’Agostino con inizio alle 15 di venerdì 16 settembre, proseguendo sabato 17 dalle 9 alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA