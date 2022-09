Metelis, seconda edizione:

4 giornate tra musei,

turismo e formazione

MATELICA - Dal 15 al 18 settembre in arrivo una serie di eventi e tanta musica. Tra gli ospiti il conduttore Roberto Giacobbo

Torna “Metelis”, la manifestazione dedicata alle eccellenze. Quattro giornate dedicate a musei e turismo, formazione scolastica, agro-alimentare e tanto altro. Oggi si è svolta a Matelica la presentazione della seconda edizione della manifestazione “Metelis”, promossa dalla Fondazione “Il Vallato”. Da giovedì 15 a domenica 18 settembre a Matelica una serie di eventi volti a promuovere il territorio si avvicenderanno in concomitanza con i festeggiamenti per il patrono Sant’Adriano.

Il direttore artistico della manifestazione Paolo Notari, il vicepresidente della Fondazione Egidio Montemezzo e l’esperta di marketing Anna Masturzo hanno illustrato le varie proposte sui temi di sviluppo agro-alimentare, scuola, sport, ambiente, turismo e tutela del patrimonio artistico e religioso.

Il 15 settembre alle 10,30 al teatro “Piermarini”, Matteo Parrini, responsabile comunicazione della Fondazione, aprirà i lavori di un convegno dedicato all’importanza della formazione e degli strumenti come l’alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale attraverso una stretta sinergia tra imprese ed istituti tecnici del territorio.

Ospiti della mattinata saranno i dirigenti scolastici dell’Iis Morea – Vivarelli di Fabriano, Emilio Procaccini, dell’Ipsia “Pocognoni” di Matelica, Alessandra Gattari, dell’Itc “Antinori” di Camerino, Francesco Rosati, insieme a Giannandrea Eroli, fondatore rete di imprese, Fabio Agabiti Rosei, presidente Confindustria di Jesi e promotore di un progetto di doposcuola denominato “Future Campus” e Alfredo Fiorini, product manager di Jesi.

Alle 18 sempre al teatro il presidente della Fondazione Il Vallato, Antonio Roversi, il sindaco di Matelica Massimo Baldini, l’imprenditore Giovanni Ciccolini, patron della Halley Informatica apriranno ufficialmente l’evento, con ospite d’eccezione il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, sul tema dell’edizione: “Un pianeta abitabile. Come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo”. L’argomento verrà condiviso con il pubblico a partire dalle 21 in piazza Enrico Mattei, dove poi alle 21,30 seguirà lo spettacolo musicale “Donne a Sanremo”.

Il 16 settembre, ricorrenza del patrono Sant’Adriano, alle 16 al teatro Piermarini si terrà un incontro dedicato a storia, sviluppo e vita della congregazione dei monaci Benedettini-Silvestrini, con ospiti l’abate generale don Anthony Puthenpurackal, il priore di San Silvestro don Vincenzo Bracci, moderati dal giornalista Vincenzo Varagona, presidente dell’Unione Cattolica stampa italiana. Il coro di Santa Teresa ricorderà il maestro Mario Solinas e la corista Barbara Pilati, recentemente scomparsi. Musica e divertimento a partire dalle ore 21,30 chiuderà la serata con la Grande orchestra Casadei in piazza Enrico Mattei, che come annunciato da Paolo Notari «sta attirando pubblico e prenotazioni da tutte le Marche».

Sabato 17 settembre alle 17,30 al teatro “Piermarini” Anna Masturzo, esperta di marketing della Fondazione il Vallato, condurrà l’importante evento “Esperienze e racconti di turismo vincente e di tutela del patrimonio artistico e religioso” con ospiti Giuseppe Salerno ideatore del fenomeno turistico di Calcata, Andrea Nante direttore dei musei diocesani di Padova, Barbara Mastrocola direttore del museo dell’Arte Recuperata e don Ferdinando Dell’Amore, direttore del museo Diocesano di Fabriano e del Piersanti di Matelica. Per tutto il pomeriggio a Braccano saranno attivi interessanti laboratori dedicati alla manualità e alla natura, tenuti da Laura Salvucci, alcuni in collaborazione anche con il critico letterario Guido Garufi (prenotazioni alla Pro Matelica, 0737-85671). Chiuderà la serata a partire dalle 21 in piazza Valerio, davanti alla chiesa di Sant’Agostino, con un evento organizzato dai ragazzi del Foyer del Teatro e intrattenimento del Much More del quale ha dato annuncio il matelicese Riccardo Antonelli.

Domenica 18 settembre giornata clou. A Braccano a partire dalle 9 ci saranno laboratori green dedicati alla sostenibilità per famiglie e bambini, mentre alle 11 la sala musicale della Scuola civica di Musica di Matelica verrà intitolata alla memoria del cantante Ivan Graziani, alla presenza dei familiari del cantante marchigiano scomparso 25 anni fa, del sindaco Massimo Baldini e dei responsabili dell’associazione Toscanini ’79 – Metodo Rusticucci. Il pomeriggio a partire dalle 15,30 laboratori per famiglie in piazza Garibaldi e uno spassoso spettacolo con i ragazzi dell’oratorio di Santa Maria allieteranno il pomeriggio con un’animazione coordinata da Roberto Ubaldi e Ileana Rossi.

Alle 17,30 in piazza Enrico Mattei, “Metelis” propone “Pronti a volare”, un dibattito sul futuro dell’agro-alimentare e non solo, coordinato da Raffaele Majorano, con ospiti Claudio Mazza (Spighe Verdi), Luciano Pignataro, caporedattore del Mattino di Napoli, tra i massimi esperti di enogastronomia, il conduttore televisivo di “Voyager” Roberto Giacobbo, l’avvocato Mario Cavallaro dell’Accademia dei Vincisgrassi, l’imprenditore Federico Maccari (Pasta di Camerino) e l’enogastronomo Claudio Modesti. Seguirà un assaggio di vincisgrassi e vino.

Dopo, tanta musica. Per la prima volta a Matelica ci sarà l’esibizione della cantante Perla Palmieri in duo piano-voce, presente anche alla presentazione di sabato, la quale aprirà il concerto a cui seguirà una dedica-omaggio di Filippo Graziani a suo padre Ivan (sarà presente per l’occasione anche la moglie Anna Bischi Graziani) e infine il Quartetto Eccetera per un arrivederci al 2023. Per informazioni: 366 2538656 (Whatsapp).

