trovata e portata in ospedale

MONTE CAVALLO - A lanciare l'allarme i compagni che erano con la donna. E' stata raggiunta dai soccorritori dopo più di un'ora tra le frazioni Collattoni e Selva Piana, un po' provata, ma in buone condizioni di salute

AGGIORNAMENTO DELLE 13,50 – E’ stata ritrovata la donna che si era persa mentre era nel bosco a funghi. I soccorritori l’hanno trovata ai bordi della strada ai piedi del monte Fietone, tra le frazioni Collattoni e Selva Piana. Era un po’ provata, ma in buone condizioni di salute. E’ stata comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. L’allarme era scattato verso le 12, quando i compagni che erano con lei non sono più riusciti a contattarla. Probabilmente a causa della nebbia la donna aveva perso l’orientamento.

Va a funghi e si perde: al via le ricerche. L’allarme è scattato verso le 12 a Monte Cavallo. A lanciarlo sono stati i compagni della donna che erano con lei alla ricerca di funghi. All’improvviso, infatti, della donna si sono perse le tracce e chi era con lei non è più riuscito a rintracciarlo. Così è partita la telefonata ai soccorritori. Sul posto al momento c’è una squadra dei vigili del fuoco.

