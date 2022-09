Med Store Tunit pronta,

via alla campagna abbonamenti

VOLLEY A3 - Con lo slogan "Be the one" inizia la vendita

8 Settembre 2022 - Ore 09:02 - caricamento letture

Inizierà ufficialmente domani, venerdì 9 settembre, la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 di Serie A3: il Banca Macerata Forum si appresta ad ospitare i tifosi della Med Store Tunit e appassionati di volley per un nuovo campionato che si prospetta combattuto ed emozionante.

I biancorossi guidati da coach Gulinelli affronteranno anche quest’anno il Girone Bianco e vogliono vivere una stagione da protagonisti, decisi a portare sempre più in alto il nome di Macerata. Sottoscrivendo l’abbonamento i tifosi potranno assicurarsi un posto in tutte le gare casalinghe della Regular Season per assistere allo spettacolo della Serie A sostenendo i colori della Med Store Tunit. Con il supporto del Banca Macerata Forum la squadra avrà un arma in più per raggiungere nuovi traguardi. I costi prevedono: 100 euro per l’abbonamento intero, 50 euro per il ridotto (dedicato agli under 18, gli over 65, gli studenti universitari e i tesserati Fipav).

Per acquistare l’abbonamento basta accedere al portale liveticket attraverso il sito www.pallavolomacerata.it e seguendo le procedure, oppure recandosi direttamente al Banca Macerata Forum a questi orari: lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 18 alle 20. Per maggiori informazioni invece si può inviare un messaggio tramite le pagine social dedicate alla Pallavolo Macerata, su Facebook e Instagram.

