Achille Lauro mantiene la promessa:

visita ai bimbi cardiopatici

L'ARTISTA era stato invitato da una piccola paziente, sua fan sfegatata, nei giorni del concerto di Osimo. Ieri a sorpresa ha portato una ventata di allegria nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica a Torrette di Ancona

8 Settembre 2022 - Ore 13:32 - caricamento letture

Promessa mantenuta. Achille Lauro ha visitato ieri il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette, per salutare una piccola paziente, una sua ‘fan sfegatata’ che gli aveva inviato un messaggio in occasione del concerto che l’artista ha tenuto ad Osimo lo scorso 26 agosto.

La piccola paziente lo aveva invitato a passare a trovarla trovandosi in zona. Il cantante aveva risposto inviando un simpatico video messaggio alla bambina per spiegarle che la sua visita in ospedale era solo rimandata. A distanza di due settimane ha garantito la sopresa ed ha portato una ventata di allegria nel reparto concedendosi ai selfie. «Oggi abbiamo ricevuto la visita in Cardiochirurgia pediatrica di Ancona di Achille Lauro. – fa sapere il comitato dei genitori dei bambini cardiopatici di Torrette che aveva fatto da cassa di risonanza alla richiesta della bimba – Ad accoglierlo il dr Marco Pozzi, la coordinatrice dottoressa Chiara Gatti e tutto il personale del reparto insieme ai referenti dell’associazione un battito di Ali. Obiettivo della visita ? Esaudire il desiderio di una nostra campionessa : incontrare il suo cantante preferito . Chi crede nei sogni dei bambini,semina amore in un futuro migliore . Grazie Lauro sei stato speciale , i bimbi ricoverati e i genitori hanno passato un bel momento oggi».

