MACERATA - L'iniziativa è in calendario da venerdì 9 a domenica 11 settembre nel borgo ottocentesco. Il programma delle iniziative

“Terracruda – Le stazioni del tempo” è il titolo dell’iniziativa che da venerdì 9 a domenica 11 settembre vedrà il l’ottocentesco borgo di Villa Ficana, a Macerata, protagonista di Marchestorie, la manifestazione itinerante ideata dalla Regione, in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura, quest’anno alla seconda edizione dal 2 al 18 settembre, finalizzata alla riscoperta di luoghi, cibi, miti e leggende millenarie dei piccoli centri, attraverso eventi di spettacolo che interpretano racconti e tradizioni propri della loro identità storica o contemporanea.

Al borgo di Villa Ficana, il 9, 10 e 11 settembre, sarà in programma, tutte le sere alle 19.15, un evento principale “Terracruda – Le stazioni del tempo” appunto, frutto del lavoro degli artisti Isabella Carloni, autrice e performer vocale, Francesco Savoretti, percussionista della tradizione mediterranea, e Paolo Bragaglia, compositore ed esperto di sonorità elettroniche che, «con il loro lavoro – si legge nella nota del Comune di Macerata – traducono nel linguaggio performativo e visivo, il substrato culturale sedimentato nelle case di “terra cruda” e si fanno messaggeri di una memoria che trae la sua forza dal mito per dialogare e rinnovare il presente».

Tutte le sere, alle 17 e alle 20, verranno effettuate visite guidate al borgo, alla Casa Museo e all’Officina dei mestieri, a cura dell’associazione Gruca. Mentre dalle 17 alle 21 sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica “Gli ex voto tra devozione popolare e testimonianza del passato”, attività realizzata dall’associazione Oz in collaborazione con la Diocesi Macerata- Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, a cura dello storico Miguel Senra Hermana.

Il 10 settembre, invece, dalle 19, è in programma la degustazione di prodotti tipici del territorio e delle eccellenze nei locali del quartiere e nei ristoranti aderenti e alle 20.30 letture itineranti “Dialetto, contadini e devozione popolare” tratte dal libro “Me sa mijj’anne – Ovviro le avventure e le disavventure de òtto generazziò de contadì de le parte de Macerata” (di e con Silvano Fazi). Attività a cura dell’associazione Gruca.

Domenica 11 settembre, infine, avrà luogo il laboratorio esperenziale, per adulti e bambini, “Espressioni artistiche con la terra” pensato per far conoscere e sperimentare le peculiarità delle diverse tipologie di terre e pigmenti che saranno utilizzati per la creazione di manufatti ispirati al borgo, ai personaggi che vi hanno abitato e alle storie che conserva e racconta. Le attività saranno a cura dell’associazione culturale ricreativa Oz.

Prenotazioni e informazioni www.ecomuseoficana.it, telefono 0733470761, mail museovillaficana@gmail.com.

