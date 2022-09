Dolore per la morte di Jose:

«Mi guardavi e tutto l’amore era lì»

TRAGEDIA - La compagna del 46enne morto a Montecosaro lunedì in un incidente in moto: «Ti amo immensamente». L'ultimo saluto a Montefano

Schianto mortale a Montecosaro, la compagna: «Quando mi guardavi tutto l’amore per me era lì». Il dolore di Sara Morlacco per la morte di Jose Luis Albino, il 46enne di origini argentine che ha perso la vita lunedì pomeriggio in un incidente stradale a Montecosaro. Stava andando al lavoro con la moto quando un’auto si è immessa da un passo privato sulla strada comunale che attraversa località Crocette. Il 46enne ha cercato di evitare un incidente ma non ce l’ha fatta e si è scontrato con la vettura. Poi è stata sbalzato a terra. Nonostante i soccorsi, non si è ripreso.

Quando è avvenuto l’incidente l’uomo stava andando al lavoro a Montecassiano, alla ditta Transitalia, dove era impiegato come camionista. Ieri è stata svolta l’ispezione cadaverica, poi il nullaosta per fare il funerale che è stato fissato e si svolgerà oggi alle 17,30 nella chiesa di San Donato, a Montefano. La scelta di farlo a Montefano (Albino abitava a Civitanova) è legato al fatto che è lì che vivono le due figlie del 46enne, che era separato dalla moglie. Aveva una nuova compagna, Sara, che in questi giorni su Facebook ha scritto messaggi pieni d’amore per il suo Jose. Come quello in cui c’è una immagine del Re Leone e la frase «L’amore lo riconosci in modo preciso: quegli occhi lì ce li hai solo per quegli occhi lì». Sara, sopra a quell’immagine, ha scritto: «Io lo avevo per te e tu per me. Quando mi guardavi tutto l’amore per me era lì». Oggi ha scritto un altro messaggio «ti amo immensamente, amore mio, e per fortuna te lo dicevo spesso e sai quanto è grade il mio amore per te… immenso».

