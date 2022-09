Sicurezza, incontro Pd

con Enrico Borghi

CIVITANOVA - L'appuntamento è per giovedì alle 21,15 in sala consiliare. Iezzi e Micucci: «Noi ci mettiamo la faccia. Il tema non può risolversi col (presunto) allontanamento dalla città di venditori abusivi»

6 Settembre 2022 - Ore 16:02 - caricamento letture

Sicurezza, incontro con l’onorevole del Pd Enrico Borghi. L’appuntamento è per giovedì alle 21,15 nell’aula consiliare di Civitanova. «Un tema sempre vivo in una città effervescente come Civitanova, ma che è esploso in tutta la sua drammaticità con i due omicidi avvenuti questa estate. Occorre chiedere un impegno diretto anche a chi si candida al governo nazionale – spiegano la segretaria locale Lida Iezzi e il capogruppo in Consiglio Francesco Micucci – Il Pd ci mette la faccia e vuole impegnare i suoi candidati. L’amministrazione Ciarapica preferisce nascondere la testa sotto la sabbia e non disturbare i suoi candidati parlamentari. Arrivando addirittura a fare carta straccia del regolamento comunale, rinviando a dopo le elezioni un consiglio comunale legittimamente richiesto dalle forze di opposizione. Un tema, quello della sicurezza, che non può risolversi col (presunto) allontanamento dalla città di venditori abusivi, ma che deve affrontare temi impegnativi e seri come la droga, l’alcol, le babygang, i furti in serie nelle abitazioni e tutta la delinquenza sommersa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA