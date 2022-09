In pensione il prof Leonori

Un pezzo di storia del Gentili

Lezioni a migliaia di studenti

MACERATA - Una lunga carriera da docente di ruolo di Economia Aziendale giocata quasi tutta tra le mura dell'istituto scolastico di via Cioci, a parte due anni all'Itas Ricci

5 Settembre 2022 - Ore 17:22 - caricamento letture

C’è chi entra per la prima volta in aula all’istituto tecnico economico Gentili di Macerata e chi ne esce dopo diversi decenni. Non si tratta, nella fattispecie, di uno studente fuoricorso ma di un prof. E’ in pensione da alcuni giorni, era di ruolo dal 1985, il maceratese Antonio Leonori, titolare della cattedra di Economia Aziendale, commercialista, una carriera ultradecennale giocata quasi tutta nell’istituto di via Cioci, giusto un paio di anni anche tra le aule dell’itas Ricci. Leonori scende dalla cattedra che lo ha visto protagonista di migliaia di lezioni ai futuri ragionieri, commercialisti ed altro ancora: con lui si sono formate generazioni di studenti, appunto per il particolare che il commercialista maceratese è stato il prof di Economia Aziendale per 37 anni per la gioia, almeno sulla carta, dei tanti allievi. Ora appunto si cambia, dopo 37 anni, cambio di testimone sulla cattedra di Economia aziendale del complesso scolastico di via Cioci.

(L. Pat.)

