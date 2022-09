Un bronzo che vale oro:

il civitanovese Pantanetti

terzo agli Europei di Roma

NUOTO MASTER - E' la prima medaglia continentale per un portacolori de Il Grillo, ottenuta dal 28enne nei 200 dorso

2 Settembre 2022 - Ore 09:21 - caricamento letture

Pazzesco Elia Pantanetti. L’atleta della società Il Grillo di Civitanova ha realizzato un risultato storico, terminando al terzo posto la finale dei 200 metri dorso dei Campionati Europei categoria Master in corso di svolgimento a Roma. Un bronzo fantastico. Pantanetti, classe 1994, ha a lungo battagliato con il ceco Miroslav e con il connazionale D’Augenti, ma è riuscito a spuntarla e così ha centrato il gradino più basso del podio col tempo di 2minuti, 19 secondi e 60 centesimi. Mai Il Grillo aveva festeggiato un traguardo simile con un suo nuotatore. Per la cronaca la vittoria è andata al tedesco Klein che ha preceduto lo spagnolo Lopez. Bravissimo, appassionato e sempre presente nella piscina comunale di contrada San Domenico, il civitanovese Elia ha preparato questo campionato non mancando mai ad un allenamento e alla fine, come si dice, il duro lavoro è stato ampiamente ripagato. Complimenti da tutto lo staff e dal suo allenatore Andrea Talevi, fierissimo del suo allievo di bronzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA