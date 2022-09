L’azienda è chiusa per ferie:

doppio furto di materiale edile

in cantiere e nel deposito

TOLENTINO - Amara sorpresa alla riapertura. E' in corso l'inventario dell'attrezzatura sottratta ma secondo una prima stima il bottino è di circa 6mila euro

1 Settembre 2022 - Ore 11:01 - caricamento letture

Pessima sorpresa alla riapertura dopo le ferie per l’impresa edile Taborro di Tolentino che ha scoperto di aver subito un doppio furto. Al lavoro dopo la pausa di agosto, il personale dell’azienda ha scoperto che l’attrezzatura edile era stata rubata sia da un cantiere in contrada Pianibianchi a Tolentino, sia nel deposito nella zona industriale Le Grazie. Il furto, verosimilmente, sarebbe stato commesso nei giorni in cui sia il cantiere che il deposito erano chiusi, dato che l’azienda era in ferie dal 5 agosto. E’ in corso l’inventario definitivo del materiale sottratto, ma secondo una prima stima il bottino ammonta a circa 6mila euro. Il titolare ha sporto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Tolentino, i militari sono al lavoro per individuare i colpevoli.

(Fra. Mar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA