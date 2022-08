Dopo 32 anni in Comune,

meritato riposo per Anna Baleani

RECANATI - Festa in municipio per il pensionamento del messo comunale, i colleghi: «Di te sentiremo una grande mancanza»

Ha passato gran parte della sua vita al servizio di tanti sindaci (sei), amministratori e soprattutto dei cittadini. In pensione il messo comunale di Recanati Anna Baleani. “Front office” dal 2 aprile 1990 dopo aver lavorato per 10 anni in una ditta privata, non ha fatto mai mancare un saluto, un sorriso e le informazioni necessarie a chi non sapeva a quale ufficio rivolgersi per un documento, una pratica e quant’altro.

Con il suo sorriso e la sua gentilezza rispondeva a tutti. La si vedeva spesso in posta o in giro a Recanati a ritirare la corrispondenza e a notificare gli atti ai cittadini e a tutte le cerimonie istituzionali a portare il gonfalone, oltre alla registrazione ed alla visione, negli ultimi anni, dei consigli comunali e degli eventi all’Aula Magna. E così ieri nella Sala degli Stemmi del Comune di Recanati, penultimo giorno di servizio, ha dato il là ai festeggiamenti a cui hanno preso parte amici e colleghi, i rappresentanti dell’amministrazione con in testa il sindaco Antonio Bravi, i quali hanno ringraziato Anna Baleani a nome della città.

Mentre fra un pasticcino ed un brindisi i colleghi hanno avuto il pensiero di far, ad una commossa Anna, alcuni regali, a testimonianza del legame instaurato in tanti anni di lavoro, unitamente ad una pergamena con la quale hanno voluto esprimere il seguente messaggio: «Si dice che nessuno è insostituibile, che tutti siamo preziosi, e nessuno è indispensabile, ma certamente, cara Anna , di te sentiremo una grande mancanza. Congratulazioni per questo meritato traguardo. E’ ora di godersi un po’ di relax e di divertimento, ma non dimenticarti di passare a trovarci qualche volta. Buona Pensione».

