Vandali ai giardini Lennon,

rotte le ricariche wireless

TOLENTINO - Danneggiate due postazioni, il sindaco Sclavi: «Purtroppo c’è sempre poca cura della cosa pubblica. Speriamo che il sistema di videosorveglianza ci consenta di individuare gli autori»

30 Agosto 2022 - Ore 14:32 - caricamento letture

Vandali in azione a Tolentino: danneggiate le due postazioni di ricarica wireless installate nel nuovo tavolo all’interno del parco pubblico “J. Lennon”. I lavori di sistemazione si erano conclusi a primavera. E’ stato anche vandalizzato il piano di appoggio dello stesso tavolo con incisioni e scritte varie.

L’Ufficio tecnico comunale subito interessato della questione ha provveduto alla messa in sicurezza e rimozione dei collegamenti mentre la polizia locale ha già avviato le indagini per risalire ai colpevoli di questa ennesima bravata.

«Purtroppo – precisa il sindaco Mauro Sclavi – c’è sempre poca cura della cosa pubblica. Questo gratuito atto di teppismo colpisce il nuovo tavolo istallato all’interno dei giardini Lennon con l’intento di creare un’isola attrezzata per lo studio e per lo svago. Aver divelto le postazioni di ricarica per cellulari e computer wireless significa arrecare danni soprattutto ai giovani e a tutti coloro che ogni giorno scelgono il parco per passare il loro tempo libero. Speriamo che il sistema di videosorveglianza ci consenta di individuare gli autori di questo ennesimo danneggiamento».

