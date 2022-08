Ragazzi minacciati con un coltello,

un giovane nei guai

CIVITANOVA - La polizia ha individuato il responsabile di quanto accaduto nella notte del 21 agosto in corso Umberto I

Gruppo di ragazzi minacciati con un coltello in corso Umberto I a Civitanova, denunciato un giovane già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 3 della notte del 21 agosto gli agenti della Volante del Commissariato sono intervenuti dopo la segnalazione fatta da una giovane (leggi l’articolo).

La ragazza, 21 anni, era con altri cinque amici su una panchina di corso Umberto I e stavano mangiando un kebab quando si sono avvicinati due coetanei, che hanno chiesto al gruppo una sigaretta. Nessuno però l’aveva e all’improvviso uno dei due ha tirato fuori una lama allontanandosi subito dopo, mettendo paura ai giovani che sono scappati per poi chiedere aiuto. Sul posto sono state identificate dagli agenti alcune persone, gravate da precedenti di polizia.

Attraverso le informazioni acquisite dai testimoni e grazie all’analisi dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti del commissariato hanno delineato il quadro della vicenda. Uno solo uno dei due giovani, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, visto che l’altro non ha partecipato attivamente al comportamento minaccioso secondo quanto stabilito dagli inquirenti. Tale attività rientra, più in generale, nell’ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio svolti delle Forze dell’Ordine a seguito di specifiche sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

