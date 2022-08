Pola, lo storico Talocchi

relatore alla tavola rotonda

IL PROFESSORE maceratese è intervenuto nel consiglio della “Minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana”

29 Agosto 2022 - Ore 12:58 - caricamento letture

Il professore maceratese Francesco Talocchi relatore, in rappresentanza dell’associazione “Amici dell’Istria”, alla tavola rotonda organizzata a Pola dal consiglio della “Minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana”, in occasione della ricorrenza della strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946 che provocò la morte di 65 persone. L’evento si è svolto nella sala congressi dell’hotel Park Plaza Histria di Pola. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di poter intitolare l’ospedale civile della città al dottor Geppino Micheletti, il chirurgo che nella strage di Vergarolla perse i suoi due unici figlioletti di nove e quattro anni, un fratello ed una cognata, e nonostante ciò operò ininterrottamente per 48 ore consecutive salvando quante più vite umane possibile. Lo storico Francesco Talocchi ha tenuto una relazione dal titolo “Geppino Micheletti – una storia nella storia”.

L’associazione “Amici dell’Istria” ha già dedicato quest’anno, in occasione della ricorrenza del “Giorno del ricordo”, un convegno alla memoria del dottor Micheletti al teatro comunale di Porto San Giorgio e la successiva intitolazione di un giardino pubblico.

