Chiesanuova, presentazione bagnata

«Sarà un’annata bella ma difficile»

ECCELLENZA - L'evento condizionato dalla pioggia, il presidente Bonvecchi: «Ci affacciamo in una categoria importante, mai disputata, per questo abbiamo evitato pronostici»

Una pioggia leggera, ma continua, ha purtroppo condizionato e limitato la serata che avrebbe fatto da sfondo alla presentazione del nuovo Chiesanuova. Comunque alla fine il tradizionale vernissage agostano (in occasione della festa di San Vito) della Prima squadra e della formazione Juniores, davanti alla comunità ed ai tifosi, c’è stato. Ancora una volta con il presidente Luciano Bonvecchi a fare da patron, cicerone e presentatore.

«E’ stata una festa in tono minore, senza musica e altro, ma era giusto farla anche per rispetto degli appassionati che sono venuti comunque – commenta il numero uno del club -. Ha fatto un effetto diverso anche perché ci affacciamo in una categoria importante, mai disputata. Per questo abbiamo evitato frasi o pronostici, siamo consapevoli che sarà un’annata bella ma difficile, tanto più complici i vari impianti che dovremo usare per gli allenamenti». Nel pomeriggio, poco prima, c’era stata l’ultima amichevole terminata 1-1 col Matelica. «Il responso del campo mi ha soddisfatto. Mi sono piaciuti quei giovani che magari conoscevo meno», prosegue il presidente.

Tra una settimana esatta si farà sul serio. Non il campionato, con lo storico debutto casalingo d’Eccellenza che arriverà l’11, ma intanto domenica arriverà il Valdichienti Ponte per l’andata di Coppa Italia: «Noi non abbiamo mai snobbato questa competizione, anzi nel 2017 abbiamo vinto la Coppa di Promozione. L’avversario è ambizioso e conosce bene la categoria, però noi giocheremo davanti il nostro pubblico e vogliamo presentarci bene».

