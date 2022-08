Maltempo, allagamenti

e automobilisti soccorsi

DISAGI nell'entroterra, in particolare nelle zone di Camerino e Matelica. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Maltempo nell’entroterra, allagamenti e automobilisti in panne tra Camerino e Matelica a causa di piccoli smottamenti. Tra le 15 e le 18 forti piogge hanno provocato diversi disagi nelle zone interne della provincia. In particolare a Camerino. Diversi sono stati gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Da un lato a causa di allagamenti, dall’altro per prestare soccorso ad automobilisti bloccati in piccoli fossi scavati dall’acqua che ha provocato smottamenti su alcune strade. Non ci sono stati feriti, ma diverse sono state le persone soccorse. Problemi anche a Matelica a causa di allagamenti.

