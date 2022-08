«Compilazione del Cas,

gente in fila all’alba:

dove sono i percettori del reddito?»

TOLENTINO - Il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Colosi attacca il sindaco Mauro Sclavi, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'arrivo, «a breve, di personale in rinforzo da parte della Regione con l’intento di offrire un servizio più efficiente possibile»

26 Agosto 2022

Percettori del reddito di cittadinanza per limitare i tempi d’attesa per la compilazione del contributo di autonoma sistemazione: «Siamo arrivati al 26 agosto e di questo provvedimento non c’è nessuna traccia. Anzi, da qualche giorno la gente è costretta a fare la fila dalle 5,15 del mattino davanti al Comune». Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Tolentino Francesco Colosi attacca il sindaco Mauro Sclavi. Il primo cittadino ha annunciato nei giorni scorsi che sarebbe arrivato «a breve, personale in rinforzo da parte della Regione Marche con l’intento di offrire un servizio più efficiente possibile. Dal giorno 23 agosto lo sportello sarà aperto anche nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 15 alle 18». Questo il testo del comunicato del Comune. Colosi, invece, aveva proposto nello scorso Consiglio comunale di utilizzare una cooperativa: «E’ già stato effettuato dalla precedente amministrazione così da velocizzare i lavori, considerato che le domande scadono il 15 settembre – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia -. Sarebbe stato un servizio utile per i cittadini soprattutto per i più anziani. Sarebbe stato un modo di venire incontro ai cittadini».

