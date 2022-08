Sclavi agli Europei di nuoto:

«Vogliamo dare un futuro importante

alla nostra piscina»

TOLENTINO - Il primo cittadino è stato invitato dall'azienda Arena alla manifestazione continentale: «E’ stata una esperienza indimenticabile»

25 Agosto 2022 - Ore 14:36 - caricamento letture

Si sono appena conclusi gli Europei di Nuoto ospitati al Foro Italico di Roma a cui ha partecipato, invitato da Arena anche il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi.

«E’ stata una esperienza indimenticabile – ha detto il primo cittadino -. Oltre alle 67 medaglie vinte dagli atleti e atlete italiane di cui 24 d’oro, rimane il piacere di aver conosciuto e potuto festeggiare nell’area ospitalità di Casa Arena, tanti giovani nuotatori azzurri che ci hanno regalato le emozioni di straordinarie vittorie e che hanno confermato le aspettative degli sportivi, tra cui il plurimedagliato Gregorio Paltrinieri. Mi complimento e ringrazio per l’invito e la squisita ospitalità Arena, una azienda che ha sede a Tolentino che si dimostra in occasioni importanti come questi Europei, una realtà leader a livello mondiale. Non a caso in ogni podio c’erano atleti che indossavano capi tecnici firmati Arena che con la propria ricerca crea costumi e non solo che enfatizzano le prestazioni degli atleti».

Importante il lavoro svolto da Peter Graschi, presidente e ceo della società, e Giuseppe Musciacchio, deputy ceo, che insieme a tutti i propri collaboratori assicurano una crescita costante all’azienda che segna performance economiche e di mercato sempre più significative. «L’amministrazione comunale è al fianco di Arena e pronta a collaborare per quanto di sua competenza così come con tutte le imprese del territorio, assicurando attenzioni continue e costruttive collaborazioni – conclude il sindaco Mauro Sclavi -. Inoltre, con l’occasione abbiamo anche cominciato a interagire con i vertici della federazione per dare una futura prospettiva molto importante al nostro già funzionale impianto natatorio».

