25 Agosto 2022

Conosciamo Stella Claudia Monachesi, classe 1983 nata a Torino e cresciuta tra Macerata e Bologna dove si è laureata in Scienze Politiche e specializzata in dirigente dei servizi sociali. Due anni vissuti in Spagna (Siviglia) con il progetto Leonardo dell’Università di Bologna. Tantissimi lavori svolti: da fotomodella, hostess, commessa, educatrice in carcere minorile e in comunità psichiatrica, assistente sociale in un centro per rifugiati politici.

A cena nella splendida location in riva al mare di Acapulco Beach a Porto Recanati, fra un calice di bollicine e un boccone, Stella Claudia racconta che oggi si sente principalmente moglie e mamma di 2 bimbe di 3 e 5 anni e ricorda la sorpresa quando lo scorso anno ha vinto la fascia di Miss mamma italiana sorriso a Bellaria Igea Marina, concorso al quale si era inscritta per gioco. Grazie a questo titolo svolge occasionalmente lavori da presentatrice e opinionista a Vera Tv. Ora da poco più di un mese è anche imprenditrice, titolare del negozio di calzature Primadonna a Porto San Giorgio che in poco tempo si è fatto conoscere già nel territorio grazie a visite di personaggi illustri (Miss Italia Zeudi di Palma e Le Donatella) e preso parte come partner ad eventi nel campo della moda e dello spettacolo. Presenti alla cena anche la conduttrice e presentatrice Daniela Gurini, la consulente moda Tiziana Saporito e la fotomodella Benedetta Eugeni.

