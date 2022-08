Escavatore s’incendia

SAN SEVERINO - Il mezzo era in azione per dei lavori. A fuoco anche la vegetazione

25 Agosto 2022 - Ore 18:21 - caricamento letture

Escavatore prende fuoco, s’incendiano anche le sterpaglie. È successo intorno alle 16,15 a San Severino. Il mezzo agricolo che ha preso fuoco si trovava in località Colle Luce. Mentre veniva utilizzato per dei lavori ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolentino che nel giro di pochi minuti hanno spento le fiamme. Non ci sono stati feriti.

