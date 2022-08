Bimbo di 2 anni azzannato:

soccorso con l’eliambulanza

FABRIANO - Il piccolo è in condizioni gravi a causa dei morsi di un cane. Ha ferite profonde alla testa e al collo

25 Agosto 2022 - Ore 15:33 - caricamento letture

Dramma nella serata di ieri a Fabriano quando un bimbo di 2 anni è stato azzannato, in casa, dal cane. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 20. Il piccolo, stando a quanto emerso fino ad ora, avrebbe riportato ferite al collo e alla testa. A lanciare l’allarme al Nue 112 sono stati i genitori del bimbo. Sul posto sono immediatamente intervenute l’ambulanza e la medicalizzata ma le ferite riportate erano profonde e per questo si è reso necessario fare intervenire pure l’eliambulanza alzatasi in volo dalla piazzola di Torrette. Il piccolo, trattato sul posto, una volta stabilizzato il quadro clinico è stato trasportato con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e quindi in sala emergenza. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nel ricostruire quanto avvenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA