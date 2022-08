“Una serata per ricominciare”

e non dimenticare

a sei anni dal terremoto

VISSO - Il 27 agosto alle 18, nella galleria della nuova area commerciale, gli artisti Marco Cinque, Alberto Ramundo, Giulia Merelli, Marco Meo e Walter Bianchini daranno vita alla terza edizione dell’evento

24 Agosto 2022

Si rinnova l’amicizia tra l’associazione “Operazione ricominciamo” e le popolazioni terremotate. Sabato 27 agosto alle 18, nella galleria della nuova area commerciale di Visso, la “nuova piazza”, gli artisti Marco Cinque, Alberto Ramundo, Giulia Merelli, Marco Meo e Walter Bianchini, con la presentazione della giornalista Barbara Olmai, daranno vita alla terza edizione dell’evento “Una serata per ricominciare”. In occasione delle celebrazioni per ricordare i sei anni dal sisma del centro Italia, si rinnova il momento di condivisione voluto da “Operazione ricominciamo”, l’associazione di Casalmaiocco in provincia di Lodi, nata subito dopo il sisma dell’ottobre 2016 per portare solidarietà alle persone e ai territori più colpiti. L’evento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Visso e la collaborazione della Pro Loco di Visso, tramite diverse forme artistiche, vuole rinnovare l’attenzione sul territorio da parte dei volontari dell’associazione lombarda che hanno realizzato numerosi viaggi solidali nel tempo verso le popolazioni locali e che si sono occupati anche di altre emergenze legate alla pandemia e più di recente al conflitto in Ucraina. Un’operazione di amicizia che ha permesso di creare una rete reale tra la gente residente in diversi comuni terremotati.

All’evento saranno presenti anche il sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi e il vice presidente dell’associazione “Operazione ricominciamo” Virgilio Accetta, oltre al coordinatore del gruppo della Protezione civile di Camporotondo di Fiastrone Vincenzo Sambuco, che ha sempre mantenuto ben saldi i legami con la realtà lombarda. Durante il pomeriggio è prevista anche la presenza di alcuni giovani del territorio che leggeranno poesie scritte sui loro paesi alle prese con la ricostruzione e l’esposizione di alcune opere delle pittrici Polina Kondakav e Enrichetta Vilella. L’evento sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina dell’associazione “Operazione ricominciamo”. L’evento, svolgendosi in una galleria al coperto, si terrà anche in caso di pioggia.

«Noi, siamo e saremo sempre vicini a questi territori feriti, perché in un futuro prossimo tornino più forti e incantevoli di prima». Operazione Ricominciamo

