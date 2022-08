Precipita dal terrazzo,

82enne a Torrette

MATELICA - A dare l'allarme la badante dell'anziana. Chiesto l'intervento dell'eliambulanza

di Francesca Marsili



Precipita dal terrazzo della sua abitazione, donna di 82 anni trasferita in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. È avvenuto all’alba questa mattina, alle 6,30 circa, in via Martiri della Libertà a Matelica. L’anziana è caduta dal terrazzo al primo piano della sua casa ed è precipitata a terra, un volo di circa due metri e mezzo. Si è trattato di un gesto volontario. A dare l’allarme la badante dell’anziana che dopo aver udito un rumore provenire dall’esterno è corsa fuori e l’ha trovata riversa a terra ma cosciente e in un forte stato di agitazione. Immediato l’arrivo sul posto del 118. Il personale sanitario, vista la dinamica dell’incidente, ha allertato l’elisoccorso che ha trasportato l’82enne all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

