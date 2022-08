Le bocce protagoniste a Morrovalle

DUE EVENTI in uno giovedì sera alla Bocciofila per ripercorrere la storia di uno sport che fa parte della cultura cittadina

23 Agosto 2022 - Ore 15:35 - caricamento letture

Una serata amarcord per ripercorrere la storia di uno sport che fa parte della cultura morrovallese. Le bocce fanno festa giovedì all’auditorium San Francesco per la presentazione del libro “Due eventi in uno”, volume a cura di Luigino Cipriani e Luca Scocco. Il titolo fa riferimento alla doppia ricorrenza che si festeggia nel 2022: i 50 anni dall’inizio della pratica delle bocce a Morrovalle e i 20 anni dell’Asd Bocciofila Morrovallese, società della quale Scocco è presidente.

«Si tratta di un libro fotografico, con tantissimo materiale raccolto da Cipriani grazie alla sua pluridecennale esperienza come fotografo, un lavoro davvero incredibile – spiega Scocco – da parte mia ho aggiunto un breve testo iniziale che ripercorre le tappe essenziali di questo lungo cammino, iniziato nel 1972 con la nascita delle società Santa Lucia e Michelangelo e proseguito a partire dal 2002 con l’inaugurazione della bocciofila e l’attività dell’associazione sportiva».

Anche la serata di giovedì sarà di fatto “due eventi in uno”: perché oltre alla presentazione del libro ci sarà un dibattito dal titolo “Bocce: passato, presente e futuro”, moderato dal giornalista specializzato Giorgio Macellari e che avrà ospiti importanti del mondo delle bocce, oltre ad autorità civili e militari. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, del Coni Marche e della Fib, inizierà alle 21.15 ed è a ingresso gratuito.

