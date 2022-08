La carovana a pedali del Pif

fa tappa a Recanati

VISITA - Operatori culturali, artisti e sportivi sono attesi sabato 27 agosto in piazza Giacomo Leopardi

23 Agosto 2022 - Ore 14:30 - caricamento letture

L’edizione 2022 del Pif Around a pedali intitolata “Le strade del mantice” sbarcherà a Recanati sabato 27 agosto.

Il tour del PIF Around (Premio Internazionale della Fisarmonica), il viaggio in bicicletta della colorata kermesse di artisti, sportivi e operatori culturali che parte dalle Marche e va verso il sud Italia con l’obiettivo di attraversare i sentieri della musica e del mantice, dopo aver fatto tappa nei Comuni di Porto Recanati e Loreto arriverà sabato 27 agosto a Recanati in piazza Giacomo Leopardi. Ad accogliere la carovana ci saranno il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alle culture e turismo Rita Soccio che guideranno i musicisti/cicloturisti in visita ai musei Beniamino Gigli e Mum, il nuovo museo della Musica che ospita tra le altre eccellenze del distretto musicale anche gli organetti Castagnari.

Il tour poi continuerà nel quartiere di Castelnuovo, luogo nativo del grande Tenore, nella sede della fabbrica dei famosi organetti e nel Centro Culturale Ricreativo Beniamino Gigli dove il Comitato di quartiere accoglierà in musica gli ospiti.

«Continuiamo a fare progetti di rete con i comuni limitrofi in nome della cultura, del turismo e anche dello sport – ha dichiarato l’assessora alle Culture e Turismo Rita Soccio – L’evento del Pif Around, le strade del mantice è un esempio virtuoso di turismo ecosostenibile e al tempo stesso di promozione della nostra cultura musicale pedalando alla scoperta delle bellezze paesaggistiche dei nostri territori. Ringrazio il Comune di Castelfidardo per questa collaborazione che auspichiamo sia la prima di molte altre azioni che possa valorizzare in termini sociali, culturali ed economici le nostre comunità».

Il colorato viaggio a pedali del Pif Around continuerà verso il sud della penisola, con l’obiettivo di arrivare in Calabria. Terminata la prima fase marchigiana, la carovana si dirigerà il 30 agosto verso la Puglia, a Trani città nella quale affonda le radici la famiglia di Astor Piazzolla. Durante il percorso, prenderanno vita delle performance che avranno, tra i protagonisti, alcuni artisti la cui carriera è legata al mondo degli strumenti a mantice, tra i quali ricordiamo Roberto Lucanero, Paolo Principi, Tommaso Gagliardini, Gloria Nobili, Marco Santini e Israel Freire. Il viaggio diventerà inoltre un video documentario che racconterà questo progetto davvero innovativo nel suo genere.

Il Pif Around realizzato in collaborazione con il format Il pentagramma a Pedali è sostenuto oltre che dalla Regione Marche anche dalla Fondazione Michele Scarponi, dalla quale durante il viaggio verrà fornito materiale informativo con lo scopo di sensibilizzare i presenti sulle tematiche inerenti la sicurezza stradale. Altra importante realtà a supporto del progetto è la Fiab Vallesina (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che ha per finalità la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano. I Comuni patrocinanti all’edizione 2022 sono: Castelfidardo, Osimo, Camerano, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Loreto, Recanati, Trani, Castellaneta Grotte e Cetraro.

