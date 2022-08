Rugby in spiaggia, il questore

con i campioni delle Fiamme Oro

CIVITANOVA - Al Lido della Polizia una giornata all'insegna della palla ovale, hanno partecipato anche i giovani atleti della Banca Macerata Rugby under 13, 15 e 17

22 Agosto 2022 - Ore 10:45 - caricamento letture

Quattro atleti delle Fiamme Oro della Polizia protagonisti sulla sabbia di Civitanova di una giornata di avvicinamento al rugby assieme ai giovani atleti della Banca Macerata Rugby under 13, 15 e 17.

Tutto si è svolto al Lido della Polizia, assieme al direttore sportivo Claudio Gaudiello hanno partecipato Amar Kudin (tallonatore), Michael Mba (ala-ItaliaU20) Arturo Fusari (centro-ItaliaU20) e Gianluca Tomaselli (mediano di mischia-ItaliaU20) e i ragazzi delle giovanili del capoluogo, guidati dal presidente Rolando Mozzoni e dal direttore sportivo Emanuele Panunti. L’evento fortemente voluto ed organizzato dal questore di Macerata Vincenzo Trombadore, presente alla giornata, ha visto la partecipazione del dirigente del commissariato di Civitanova Fabio Mazza, del commissario Angelici dell’Ufficio di Gabinetto, di Luca Pezzini relazioni esterne Fir, della dottoressa Antolla Gualandri, consigliere nazionale Fir, di Vittorio Petretti, presidente Fir Marche, oltre a ari dirigenti della squadra Banca Macerata Rugby.

Tra i vari spettatori un ospite casuale, in quanto bagnante in uno stabilimento vicino: il sindaco Fabrizio Ciarapica, che si e trattenuto con il Questore e gli altri rappresentanti. Sono state effettuate dimostrazioni del nobile sport a tutti i presenti in spiaggia, coinvolgendo anche i giovani bagnanti attratti dalla palla ovale. Alla giornata sono stati presenti anche Giuseppe Trisolini in arte “The Singer Melody” cantante e organizzatore dei vari eventi svolti e Samuele Tambutti, in arte “Samy Music Show” presentatore e il dj. I gestori del Lido della Polizia hanno supportato la giornata con cibi e bevande.

