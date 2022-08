La falesia cede al Trave (Video)

ANCONA - Si è verificata alle 13.40. Bagnanti e diportisti hanno rispettato i divieti del Comune, nessuna persona coinvolta

21 Agosto 2022 - Ore 15:06 - caricamento letture

Ancora una frana al Trave di Portonovo, fortunatamente senza feriti né imbarcazioni rimaste coinvolte.

E’ successo intorno alle 13.40 e il distacco della falesia è stato immortalato da quanti si sono accorti di ciò che accadeva dopo aver sentito il classico boato che preannunciava la caduta di alcuni massi e l’inevitabile successivo polverone alzatosi per metri. Un fenomeno già noto, che si verifica soprattutto dopo le piogge alternate da temperature alte, come sta avvenendo proprio in questi giorni.

Il litorale sottostante, proprio per le continue frane, è interdetto e le imbarcazioni hanno una distanza da tenere per non essere colpite dai detriti che si riversano anche in mare.

