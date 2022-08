Pienone per i Dik Dik,

Civitanova Alta carica di energia

CONCERTO - Tanta gente in piazza della Libertà per l'esibizione dello storico gruppo. Stasera il live dei Vili Maschi-Tributo a Rino Gaetano

19 Agosto 2022 - Ore 11:52 - caricamento letture

Pienone ieri sera in piazza della Libertà a Civitanova Alta, per il tradizionale concerto del patrono San Marone, con i Dik Dik che hanno scaldato il pubblico con il loro repertorio musicale: “Sognando la California”, “L’isola di Wight”, “Il primo giorno di primavera”. Ma non solo. La band, tra i mostri sacri del rock italiano, ha proposto alcune delle canzoni più famose del panorama nazionale e internazionale. Da “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” a “Blowin’ in the wind”. Dispensando aneddoti e storie coinvolgenti.

«Il cuore del borgo ha cantato sull’onda dell’energia di un gruppo che suona da oltre 50 anni e i cui brani sono entrati di diritto nella top di tutti i tempi – scrive il comune di Civitanova -. Ad apertura del concerto, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha salutato i tanti presenti, esprimendo la soddisfazione per la tanta partecipazione ai festeggiamenti per San Marone, che rappresentano una delle occasioni più significative di raccolta dell’intera comunità. In tanti in fila anche per degustare il menu della Cozzata de Santo Maro, promossa dalla Pro Loco di Civitanova Alta, che è ormai una piacevole tradizione dei festeggiamenti».

Stasera, venerdì 19, sempre in piazza della Libertà, ci sarà il live dei Vili Maschi – Tributo a Rino Gaetano. Il via alle 21.15 ad ingresso libero.

