Miss Italia, a Sarnano

la finale regionale

CONCORSO - Martedì 16 agosto alle 21.30 è in programma l'evento, ad ingresso libero, che sarà presentato da Marco Zingaretti

14 Agosto 2022 - Ore 13:17 - caricamento letture

Mentre cresce l’attesa per lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia, in programma domani sera al campo sportivo della Vittoria alle 21.30 con ingresso libero, Sarnano si prepara ad accogliere un altro importante evento. Infatti, martedì 16 agosto alle 21,30, sempre al campo sportivo della Vittoria, è in programma la finale regionale di Miss Rocchetta Marche per il concorso nazionale Miss Italia. La manifestazione, ad ingresso libero, sarà presentata da Marco Zingaretti.

