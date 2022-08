Nozze d’oro

per Giampaolo e Maria Teresa

MONTECASSIANO - Gli auguri dei familiari

Giampaolo Falcetta e Maria Teresa Sensini festeggiano oggi 50 anni di matrimonio.

Gli sposi vivono a Montecassiano ma sono nati a Cingoli e Treia dove hanno vissuto la loro gioventù e dove si sono incontrati alle feste di paese dell’epoca.

Giampaolo faceva parte anche di un complesso musicale e suonava la batteria e Maria Teresa si trovava spesso a vedere le loro esibizioni.

Giampaolo è stato titolare di un’autofficina meccanica a Macerata, da sempre appassionato quindi oltre che di musica anche di motori e Maria Teresa è stata una sarta, da sempre appassionata di moda.

«Uomo di grandi silenzi – raccontano i familiari – di pochi abbracci ma capace di grande commozione e di grandi sacrifici, Giampaolo trova compensanzione in Maria Teresa molto loquace e socievole. Congratulazioni per aver raggiunto oggi con tanto amore e coraggio un importante traguardo per la loro vita insieme. Le nozze d’oro sono un privilegio di cui pochi eletti possono godere. Un mondo di auguri dai figli Debora e Daniele, dai nipotini Maria Letizia e Ludovico, dal genero Fabio e dalla nuora Marika che condividono la loro felicità di coppia».

