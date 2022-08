In giro senza documenti

e su un motorino rubato:

fermato dalla polizia locale

MACERATA - Un controllo ha portato a risalire tramite la targa (rubata) ad una donna di Ancona che ha poi fatto denuncia (credeva di aver venduto il ciclomotore)

11 Agosto 2022 - Ore 14:31 - caricamento letture

In giro con un motorino rubato anni prima, fermato dalla polizia locale nel corso di un controllo svolto a Macerata. Tutto è cominciato con un controllo su strada al conducente di un motorino. L’uomo non aveva lo straccio di un documento e quindi per sapere chi fosse gli agenti della Municipale, diretta dal comandante Danilo Doria, lo hanno portato in questura per accertarne l’identità. Gli hanno chiesto del motorino e lui ha detto che gli era stato dato da una persona, ma non si ricordava il nome.

Attraverso la targa, rilevata dalle telecamere intelligenti del Comune, le Ocr, si è arrivati ad una donna di Ancona che ne era proprietaria. Sentita dagli agenti della municipale di Ancona, ha detto di aver ceduto il ciclomotore anni prima per essere venduto. In realtà però così non è stato. La targa, dal 2014, è risultata essere stata rubata. La proprietaria del mezzo è poi andata al comando di polizia locale di Macerata per denunciare il furto della targa ed esporre i fatti. Il ciclomotore, già sotto sequestro amministrativo, verrà sottoposto anche a sequestro penale.

«Sono molto soddisfatto delle operazioni di controllo sul territorio organizzate in sinergia con le altre forze dell’ordine – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – che mirano alla sicurezza dei cittadini. Più riusciamo a presidiare la città più preveniamo i diversi tipi di reato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA